В полиции Луганщины рассказали об опыте разведения сил в Станице Луганской

У полиция Луганщины уже естьт определенный опыт работы в условиях разведения войск, который она получила в Станице Луганской. О деталях и роли полиции в такой ситуации рассказал начальник ГУНП в Луганской области Сергей Колесник в интервью «Голосу».

«Да, несколько месяцев назад состоялось разведения сил в Станице Луганской, и в так называемую "серую зону" попали четыре улицы поселка, на которых расположены около 100 жилых домов. Еще до того времени полиция несла службу по всей территории линии разграничения, где проводится Операция объединенных сил. К ней привлекались сотрудники специальных подразделений Главного управлении Национальной полиции и приданные силы. После разведения войск мы усилили личный состав Станично-Луганской полиции на 50 человек за счет бойцов батальона особого назначения и сотрудников Главного управления. Они несут там службу и сегодня. Наряды полицейских на этих улицах мы увеличили вдвое. Они здесь занимаются своей обычной работой: реагируют на все сообщения граждан, задерживают тех, кто совершил правонарушение, предупреждают утечка оружия и тому подобное. Это территория проведения Операции объединенных сил, так что мы работаем во взаимодействии с ВСУ и другими правоохранительными органами и все свои мероприятия согласовываем со штабом ООС или проводим их по его распоряжению. Скажем, когда разоблачаем на этой территории тайник с оружием и боеприпасами, то в первую очередь информируем об этом штаб ООС и уже тогда принимаются меры в соответствии с действующим законодательством», – рассказал Сергей Колесник.

Напомним, что Сергей Колесник также рассказал, что в связи с подготовкой к разведению сил и средств у Станицы Луганской у полиции пока не появились дополнительные функции или полномочия.

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