Осенние листья: На Донетчине рассказали, почему нельзя сжигать и как безопасно утилизировать (Видео)

Осенью на Донбассе кучи листьев и сухой травы осенью можно найти как в парках, так и во дворах частного сектора. Некоторые жители, чтобы избавиться от опавших листьев, сжигают их. Полиция за это штрафует, однако наказание останавливает не всех.

Так, мариупольчанка Вера листья вывозит на специальную площадку. Однако, по словам женщины, так делают не все. «Мы всю жизнь сжигали их, эти листья. Но сейчас не разрешают, значит, не будем. Вынесу ближе к мусорным ящикам. Подъедет трактор и трактором все это заберут», – говорит она.

А хозяин соседнего дома сухую растительность сжигает около дома. В полиции предупреждают, что за такое предусмотрен штраф. «Это нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства. Санкции этой статьи предусматривают наложение штрафа от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан», – сообщила пресс-офицер Центрального отдела полиции Мариуполя Мирослава Попова.

По словам экологов, листья должны идти на удобрение. Потому что вред от дыма – немалый. «Там достаточно высокие концентрации тяжелых металлов, других канцерогенов. И при сжигании получается ситуация, когда люди находятся непосредственно возле источника, то дым с этими канцерогенами попадает в легкие, то есть нет никакого рассеивания», – объяснил глава управления по вопросам экологии Мариупольского городского совета Ваагн Мнацаканян.

Жителям частных секторов советуют сбрасывать сухие листья и траву в компостные ямы.

Источник: ТК «Донбасс»

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