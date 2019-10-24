Глава комитета ВР рассказал о потрясшем его эпизоде на КПВВ «Станица Луганская»

Глава комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец рассказал об эпизоде, который потряс его на КПВВ «Станица Луганская», когда из неподконтрольной территории на подконтрольную люди перевозили гроб с умершим родственником. Об этом Лубинец написал сегодня, 24 октября в Facebook.

«Сегодня на пропускном пункте "Станица Луганская" стали свидетелями потрясающей сцены! Все вы знаете о многострадальном разрушенном мосте через реку Северский Донецк, который сейчас ремонтируют. Чтобы люди могли как-то переходить на другой берег, работает временный обходной мост. И сегодня мы увидели как через него с неподконтрольной территории родные и близкие переправляли ... гроб с умершим человеком. Они хотели, чтобы этого человека похоронили на земле, которую контролирует украинское государство! Это трогательно и горько одновременно. Трогательно, потому что, несмотря на все пропагандистские промывания мозгов, многие жители тех неподконтрольных земель считают себя украинцами и чувствуют связь с Украиной. Горько, потому что наша страна разрезана по живому, и этот шрам постоянно кровоточит. Но те, кто не по своей воле оказались по обе стороны линии разграничения, до сих пор ментально едины, и поэтому для них искусственное разделение – это огромная травма. Так что надо делать все, чтобы единство сохранилась, потому что это главное условие возвращения Донбасса. Сегодняшний маленький эпизод на мосту – символ, даже смерть не может нас разделить и поэтому рано или поздно мы снова будем едины!» – считает депутат.

Как сообщалось ранее, сегодня КПВВ «Станица Луганская» посетили депутаты ВРУ. Они прошли «маршрут мира» – 850 метров между мостом и КПВВ, и выяснили ряд проблемных вопросов, с которыми люди сталкиваются на этом участке ежедневно.

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