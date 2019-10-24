Сайдик не верил, что переговорный процесс по Донбассу в Минске станет длительным

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик рассказал, что не верил в то, что придется вести столь долгие переговоры по Донбассу в Минске.

Он уточнил, что никогда не считал, сколько раз ему пришлось бывать в Минске, при это вспомнил, что впервые был в Минске еще во время Советского союза, когда ехал учиться в МГУ в 1972 году.

Сайдик отметил, что сегодня Беларусь, на территории которой проходит переговорный процесс по Донбассу, делает все, чтобы он продолжался. «Должен сказать, что белорусы, белорусское Министерство иностранных дел, аппарат президента, они очень гостеприимные и действительно помогают нам вести эти сложные переговоры», – сказал Сайдик.

По его словам, когда начались заседания ТКГ в Минске, он не верил, что это будет длительным процессом. «Мне тогда сказал очень хороший белорусский знакомый, когда я начинал, который мне помог устроиться в Минске в первый раз, он мне говорил: "Ты знаешь, что это будет очень долго?". И я ему говорил: "Я в это не верю"», – сказал Сайдик

Спецпредставитель также отметил, что, когда начинал такую работу в Беларуси, то испытывал оптимизм, надеялся, что сможет внести свой вклад, сделать в Трехсторонней контактной группе что-то новое. «Сейчас я понимаю, что действительно, это очень сложно – вести все эти переговоры, но я должен сказать, что до сих пор оптимизма я не потерял», – уточнил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам UKRLIFE.TV

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