Жители Мариуполя теперь могут обратиться в полицию через «Телеграмм» (Видео)

В Мариуполе правоохранители создали открытую группу в «Телеграмм», чтобы еще быстрее реагировать на сообщения горожан. Рассказать о нарушении могут все желающие. Главное, указать время, адрес, и, если есть возможность добавить фото или видео.

Так, в тестовом режиме чат работает уже больше недели. «Ваше сообщение зарегистрировано, наряд полиции направлен». Так администратор отвечает заявителям. Всего в группе почти 3 тыс. участников. Среди них – коммунальщики, чиновники, спасатели и правоохранители.

Горожанин Олег Зеленский – активный участник группы. По его словам, за неделю прислал 5 сообщений. Мужчина работой правоохранителей доволен. «Полчаса и нарушения были устранены», – делится он.

Олег уверен, с этой инициативой в городе станет не только безопаснее, но и чище. «Речь идет не только о серьезных нарушениях правопорядка, но и о соблюдении благоустройства города, такие нарушения, как стихийная торговля», – считает он.

А вот полицейские рассказывают, что работы у них прибавилось. Именно они должны реагировать на все сообщения в группе, выезжать на место и давать предварительную оценку.

Телеграмм-группа работает в тестовом режиме. Ее создали по инициативе Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Цель – оперативное реагирование на резонансные события. Однако, таких – пока не было. Правоохранители просят участников «фильтровать» свои сообщения.

«Потому что в то время, когда наряд задействован на события, не требующие немедленного реагирования, такие как стихийная торговля и неработающие светофоры, может возникнуть необходимость реагировать наряду полиции на более тяжелые нарушения, такие как ограбления или разбойное нападение», – комментирует пресс-офицер ГУ НП в Донецкой области Александр Полосухин.

Будет ли группа работать в социальной сети и далее – полицейские еще решают. И напоминают, что о коммунальных проблемах можно сообщить в контакт-центр по номеру 15-55.

Источник: ТК «Сигма»

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