Разведение сил: В полиции Луганщины рассказали о шести Золотых и 36 полицейских

Начальник ГУНП в Луганской области Сергей Колесник рассказал, как будет действовать полиция про разведении сил и средств возле Золотого, в интервью «Голосу».

«Населенные пункты Золотое и Екатериновка, входящие в Попаснянское территориальное подразделение полиции. Чтобы вы знали, Золотых у нас шесть, так вот Золотое-5 и Золотое-6 расположены на неподконтрольных Украине территории. После поступления информации от Объединенных сил о разведении войск было принято решение об усилении сил нарядов, которые уже несли там свою службу. Эту территорию обслуживает Горное отделение полиции, которое в то время имело 19 работников. Ранее здесь функционировала полицейская приемная, а сейчас мы создали полицейскую станцию ​​и отныне в Горном несут службу 36 сотрудников. Это четыре группы быстрого реагирования, а также следственно-оперативная группа, которая находится на полицейской станции в Золотом-4. В селе Екатериновке сегодня где-то 126 домов, в которых живут до 220 жителей, и это количество имеем две группы быстрого реагирования. Это восемь сотрудников полиции, которые постоянно патрулируют поселок. Кроме того, две группы быстрого реагирования находятся в Золотом-4», – сказал Сергей Колесник.

Он также ответил на вопрос, когда войска будут разведены, полиция будет нести здесь службу таким же количеством своих сотрудников. «Да. Но при необходимости добавим людей. Кстати, эти группы усилены еще и приданными силами ООС, в частности бойцами батальона "Свитязь", которые обеспечивают общественную безопасность в этих местах, дежурят на блокпостах и ​​тому подобное. Кроме того, не исключается возможность и другого дополнительного усиления. Этот вопрос изучается и решается. Всего сегодня мы занимаемся тем, что и раньше: патрулируем территорию, принимаем граждан, выслушиваем их проблемы, жалобы, пожелания, которые, кстати, в основном имеют бытовой характер. Одни жалуются на то, что в село не может доехать "скорая помощь", другие просят помочь получить пенсию. Стараемся помочь там, где можем», – уточнил руководитель полиции Луганщины.

Ранее сообщалось, что Сергей Колесник рассказал об определенном опыте работы полиции в условиях разведения войск, который она получила в Станице Луганской.

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