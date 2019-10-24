Освобождение из неподконтрольного Донбасса пленных – тема обсуждений моряков и Денисовой

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что при каждой встрече с освобожденными из плена РФ моряками, они спрашивают о возвращении всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно аннексированного Крыма и неподконтрольной части территории Донецкой и Луганской области. Об этом Денисова написала сегодня, 24 октября, в Facebook.

«Каждая встреча с освобожденными 7 сентября из плена моряками - большая радость! Сегодня с ребятами поговорили о шагах решения их частных вопросов, в частности, о состоянии здоровья и стадии получения социальных выплат», – рассказал Денисова.

«Каждой встречи наши моряки спрашивают о возвращении всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской области. Каждый раз уверяю их, что мы обязательно вернем всех наших граждан домой, ведь работа по освобождению не прекращается», – уточнила омбудсмен.

Она также сообщила, что моряки получили подарки от президента Украины Владимира Зеленского – ноутбуки. «Такие встречи проходят на одном дыхании и обычно нам не хватает времени наговориться», – поделилась Людмила Денисова.

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