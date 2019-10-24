Луганскую область окутал туман

На Луганщине завтра, 25 октября, ночью и утром местами туман, видимость за счет дымки 3-5 км, местами в тумане ночью и утром ухудшение видимость 100-500 м. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Синоптики уточняют, что при этом температура ночью будет 5-10 градусов тепла, днем – 13-18 тепла.

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске завтра также переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

Туман ночью и с утра на территории Луганщины также прогнозируется в последующие дни – 26–29 октября.

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