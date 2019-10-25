Житель Донецка показал, что осталось от штаба «ополчения» у аэропорта (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка показал нынешнее состояние ранее жилой многоэтажки, которая первой находится от аэропорта. Это 9-этажный дом по адресу ул. Взлетная, 11а.

Мужчина напомнил, что в мирное время данная многоэтажка была малосемейным общежитием, квартиры выдавались работникам аэропорта. Но 26 мая 2014 года, как начались бои в Донецком аэропорту, людей выселили, они не успели даже забрать вещи. И этот дом стал штабом «ополчения ДНР», в котором принималось большинство решений по штурму аэропорта.

Дончанин обошел здание со всех сторон и показал, что от него осталось.

«Посмотрите, какие повреждения. Дом полностью уничтожен – поотрывало балконы, попадали плиты перекрытий, лестничные пролеты, всё в дырах», – комментирует он.

Территория около дома – вся в гильзах, останках снарядов.

Далее мужчина продемонстрировал состояние внутри дома. Он прошел все 9 этажей. Сплошные развалины. В лестничных пролетах и у разбитых окон – ящики от снарядов. В 2014 году в квартирах оставалась мебель и личные вещи жильцов. Сейчас даже при руинах видно, что дом полностью разграбили, трубы вырезали на металлолом.

Из дыр в стенах и из окон последних этажей хорошо просматривается аэропорт и в дали – Авдеевка.

Как ранее сообщали «Донецкие новости», первый «глава ДНР» Александр Захарченко повторял на встречах, что «девятка» по ул. Взлетная – это сакральное место: «Для нас "девятка" – это штаб, это дом. Сакральное место… Все самые главные решения по штурму аэропорта приняты там. Там был штаб, там были Моторола, Гиви, я там часто появлялся».

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