В «ЛНР» заявили о подрыве двух мужчин на растяжке

В неподконтрольном украинским властям Луганске подорвались двое мужчин. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», инцидент произошел 24 октября. «Дорога на населенный пункт Паньковка. При проведении прорубки просеки вследствие подрыва взрывоопасного предмета, предположительно, ручной гранаты РГД-5 (растяжки) получили множественные осколочные ранения двое мужчин 1974 и 1972 годов рождения», – утверждают в «республике».

Там также сообщают, что пострадавшие в состоянии средней тяжести доставлены в больницу в Луганске.

Ранее сообщалось, что НВФ обстреляли бригаду ремонтников.

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