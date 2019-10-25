«Шахтер» – «Александрия»: Перед матчем

27 октября в Харькове «Шахтер» примет «Александрию». Матч 12-го тура чемпионата Украины начнется на ОСК «Металлист» в 17:00, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Шахтер» – единственный клуб во всей Европе, который в текущем сезоне еще не терял очки в чемпионате. До недавнего времени компанию «горнякам» составлял «Ливерпуль», однако в прошлые выходные подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед».

В Харькове сойдутся чемпион и бронзовый призер. Оба клуба среди недели провели еврокубковые матчи: «Шахтер» дома принимал загребское «Динамо», а «Александрия» во Франции встретилась с «Сент-Этьеном».

Болельщиков ждет интереснейшая игра. «Александрия» – в топе УПЛ по количеству перехватов мяча и вторая команда по интенсивности прессинга после «Зари», тогда как «Шахтер» – абсолютный лидер по эффективности атак и результативности.

Голевая серия «горняков» в чемпионате длится 18 поединков – в них забито 53 мяча.

В 5 предыдущих матчах УПЛ «Шахтер» побеждал «Александрию»: дважды со счетом 2:0, по разу – 1:0, 2:1, 3:1.

В сезоне-2018/19 Жуниор Мораес забил «Александрии» по голу в 3 разных поединках чемпионата, из них 2 – в Харькове. А лучшими бомбардирами в истории противостояния клубов в ЧУ являются Дентиньо и Алекс Тейшейра – по 4 мяча.

В этом сезоне подопечные Владимира Шарана на выезде набрали 7 очков из 15 возможных: победили «Зарю» и «Ворсклу», сыграли вничью с «Колосом» и уступили «Мариуполю» и «Динамо».

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