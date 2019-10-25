В «ЛНР» двое людей отравились угарным газом

В неподконтрольных украинским властям Ровеньках (Луганская обл.) 2 человека отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 24 октября утром в терапевтическое отделение №2 доставили 65-летнюю местную жительницу с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести». «Скорую помощь» вызвали сын и невестка, которые проживают вместе с пострадавшей. По их словам, накануне вечером они вернулись домой поздно, мать уже спала в той комнате, где топилась угольная печь, беспокоить ее не стали. Утром увидели, что женщина находится в полубессознательном состоянии с признаками отравления. Возможной причиной случившегося могло стать отсутствие тяги в печи.

Второй случай произошел в тот же день. В 13:00 сотрудники «полиции» сообщили в «МЧС», что в летней кухне на частном подворье обнаружен 84-летний хозяин без признаков жизни. Жена рассказала, что супруг ушел ночевать в летнюю кухню, затопил там печь. Около 10:00 следующего дня она нашла его тело. Гибель, скорее всего, наступила от отравления угарным газом. При осмотре места выяснилось, что в кладке печи были трещины, через которые продукты горения проникали в помещение.

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