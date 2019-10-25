«Каргилл. Основная и льготка на мосту стоят»: Ситуация в пунктах пропуска утром 25 октября

Сегодня утром, 25 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 48 тыс. человек и более 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 11300 человек и 1060 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9360 человек и 1430 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 10130 человек и 1900 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4100 человек и 870 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 13500 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 300 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 50/70;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Аня: «6:16. Горловка, выезд. Машин очень много на 6:00».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Dmitriy: «7:08. На Александровском просто аврал»;

Dmitriy: «8:37. "Каргилл" в сторону Украины. Основная и льготка на мосту стоят, перевозы атакуют,ведется ожесточенный бой с ними, добросовестные граждане несут потери. Главнокомандующие обогащаются»;

Юрий: «8:47. "Каргилл" в сторону Украины: Общая на верху моста. Льгота на середине моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Oleg: «6:08. Еленовка на 6:00. 150 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Den: «6:53. Гнутово в Украину – до камышей»;

Max: «7:41. Гнутово в Украину – на магазине».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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