В «ДНР»: В Снежном легковой автомобиль влетел в дерево на обочине

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 24 октября на ул. Ленина в Снежном легковой автомобиль Niva Chevrolet врезался в дерево на обочине. Сотрудники «МЧС» извлекли пострадавшего водителя из автомобиля, передали его работникам «скорой помощи».

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