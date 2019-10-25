МОМ направила 30 тонн гуманитарного груза на неподконтрольный Донбасс

Международная организация по миграции направила на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 30 тонн гуманитарного груза. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали четыре грузовика с гуманитарным грузом (товары народного потребления) от Международной организации по миграции общим весом 30 тонн», – сказано в сообщении.

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