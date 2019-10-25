Сводка из зоны ООС за 24 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В результате обстрелов со стороны НВФ ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Марьинки – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;

неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения) – из стрелкового оружия и РПГ;

у Верхнеторецкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Славного – из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

вблизи Авдеевки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

неподалеку Зайцево – из стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

у Троицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 36 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 435 единиц. Обстрелам подверглись населенные пункты Донецк, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Спартак, Луганское на донецком направлении; Гольмовский, Зайцево на горловском направлении; Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Куликово, Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» уверяют, что «в результате обстрелов со стороны армии Киева были повреждены 4 гаража в Гольмовском (Горловка – ред.), а также произошло возгорание дома в Донецке».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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