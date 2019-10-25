Сводка из зоны ООС за 24 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В результате обстрелов со стороны НВФ ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:
- вблизи Марьинки – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;
- неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения) – из стрелкового оружия и РПГ;
- у Верхнеторецкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Славного – из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;
- вблизи Авдеевки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:
- у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
- неподалеку Зайцево – из стрелкового оружия;
- вблизи Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- у Троицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.
С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.
В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 36 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 435 единиц. Обстрелам подверглись населенные пункты Донецк, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Спартак, Луганское на донецком направлении; Гольмовский, Зайцево на горловском направлении; Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Куликово, Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
Также в «ДНР» уверяют, что «в результате обстрелов со стороны армии Киева были повреждены 4 гаража в Гольмовском (Горловка – ред.), а также произошло возгорание дома в Донецке».
На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.
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