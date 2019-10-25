ДТП с троллейбусом в Мариуполе: Светофор упал на проезжую часть (Фото)

В Мариуполе сегодня, 24 октября, ДТП с троллейбусом спровоцировало осложнение движения на дорогах в Центральном районе. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донетчины.

«На перекрестке улиц Куприна и Митрополитской произошло ДТП с участием троллейбуса, в результате чего сломался светофорный объект. Сейчас на месте работают патрульная полиция и соответствующие службы», – сообщили в полиции.

Патрульные также добавили, что на этом опасном участке дороги движение сейчас затруднено.

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