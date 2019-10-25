В «ЛНР» изменили график работы «республиканского» КПП вблизи Станицы Луганской. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Служба пограничной охраны МГБ ЛНР сообщает, что для удобства граждан изменен график работы временного пункта перехода через линию разграничения у населенного пункта Станица Луганская в связи с переводом часового времени в Украине. С 27 октября КПП у населенного пункта Станица Луганская будет работать с 08:00 до 19:00 по местному времени», – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 сентября пропуск осуществлялся с 07:00 до 18:00 по местному (московскому) времени.

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