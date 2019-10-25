В ГСЧС рассказали трогательную историю спасения собаки на Луганщине (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) мужчина с ограниченными возможностями обратился в местное подразделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в с просьбой спасти собаку, которая упала в яму. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

«Вчера (24 октября, – ред.) около 11 часов к лисичанским спасателям в пожарную часть пришел гость, мужчина с недостатками голосовых связок и слуха и языком жестов пытался объяснить, что нужна помощь. Позже мужчина написал на листе, в беду попал пес», – рассказали в ГСЧС.

Спасатели пошли за мужчиной и обнаружили в яме пса.

«Мокрого, грязного, уставшего хвостатого достали и отпустили. Неравнодушие спасло жизнь!», – отметили в пресс-службе

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

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