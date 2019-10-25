Забил до смерти и украл 800 гривен: На Луганщине суд вынес приговор местному жителю

Лисичанской местной прокуратурой доказана в суде виновность 30-летнего ранее неоднократно судимого жителя Попаснянского района в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества, совершенное повторно) УК Украины. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Установлено, что указанное лицо в июне 2019 года, во время совместного употребления алкогольных напитков со знакомым в г. Лисичанске, по причине неприязненных отношений, которые внезапно возникли во время ссоры, причинило последнему многочисленные удары кулаками в различные части тела. Пользуясь потерей сознания потерпевшего, злоумышленник тайно похитил у него из кармана деньги в сумме 800 грн и распорядился ими по своему усмотрению», – рассказали в прокуратуре.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломами ребер, кровоизлияниями и травматическим шоком тяжелой степени. От полученных тяжелых травм мужчина умер.

Лисичанский городской суд Луганской области поддержал позицию прокуратуры и назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В пресс-службе также добавили. Что в настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование (30 дней с момента оглашения приговора).

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