Нужно изменить правовой режим линии разграничения, – Лубинец

Комитет ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий начал выездное заседание в Северодонецке. Об этом глава комитета ВР Дмитрий Лубинец сообщил сегодня, 25 октября, в Facebook.

«За 6 лет войны в Луганской области накопилось множество проблем, которые надо начинать решать немедленно. Изменять правовой режим линии разграничения, либерализовать порядок перемещения через нее товаров, увеличивать количество и пропускную способность КПВВ, предоставлять налоговые и коммунальные льготы населению, дать доступ к медицинским и социальным услугам жителям временно оккупированных территорий, усовершенствовать процедуры получения документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», – написал глава Комитета ВР.

«Это необходимый минимум действий», – добавил он.

По словам Лубинца, для наработки эффективных решений сегодня уже 5-й день Комитет работает на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 21 октября стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Оно продлится 5 дней. Делегация побывала на КПВВ «Новотроицкое», в прифронтовой Красногоровке, а также в Широкино и пообщалась с переселенцами прифронтового поселка.

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