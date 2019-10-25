Раритеты войны: При разминировании на Донетчине спасатели нашли шесть немецких артснарядов

Специалисты инженерной службы Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил продолжают работу по разминированию Донецкой и Луганской областей для обеспечения безопасности граждан. За прошедшую неделю сводная группа разминирования нашла и обезвредила девять потенциально опасных предметов, сообщает сегодня, 25 октября, пресс-центр ООС.

«Кроме современных "подарков смерти" – 40 мм выстрелов ВОГ-25 и ручных гранат Ф-1 – встречаются и раритеты. И они, как правило, гораздо опаснее своих "внуков". Долго пролежав в земле, они становятся непредсказуемыми и могут разорваться в любой момент. Так, при проверке на наличие взрывоопасных предметов окрестностей Федоровки, что в Донецкой области, личный состав сводной группы разминирования обнаружил шесть артиллерийских снарядов. Взрывоопасные предметы идентифицированы как немецкие противотанковые снаряды калибра 50 мм времен Второй мировой войны. Все найденное сводной группой разминирования было уничтожено установленным порядком», – говорится в сообщении.



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