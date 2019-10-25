Сбил и скрылся: На Донетчине водитель BMW устроил смертельную аварию (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) полицейские задержали водителя, который насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что мужчина на легковом автомобиле совершил наезд на девушку-пешехода и уехал с места ДТП, не оказав помощи пострадавшей. От полученных травм девушка умерла в больнице.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 24 октября, около 3.30 в Бахмуте. Водитель на автомобиле "BMW" сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина бросил потерпевшую на дороге и скрылся, пытаясь уйти от ответственности. Тяжело травмированного ребенка доставили в больницу, где через несколько часов она умерла», – рассказали в полиции.

В результате первоочередных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили и задержали мужчину, причастного к смертельной аварии. Им оказался 23-летний местный житель.

«Транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, обнаружено и изъято. Назначен ряд экспертиз. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

По факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование.

«Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», – добавили в полиции.

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