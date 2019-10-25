Не единою войной живет Луганщина: Комарницкий рассказал о позитивных сдвигах

В Луганской области за последние годы наблюдается ряд позитивных сдвигов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 октября, во время выездного заседания Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

По его словам, область с 2014 года живет в «специфических условиях, и есть много вопросов, связанных с этой ситуацией».

Несмотря на большое количество проблемных моментов, Комарницкий отметил и ряд позитивных сдвигов за последние годы. «Во-первых, у нас в области открылся наш Украинский музыкально-драматический театр. Это работает на позитив, с учетом того, что не единою войной живет наша территория. Также в Кременной был открыт областной физкультурный центр "Олимп". В настоящее время там проводятся ремонтные работы по обновлению беговых дорожек уже европейского образца, также мы открыли плавательный бассейн, тренажерные залы», – сказал экс-губернатор.

«В настоящее время Луганщина имеет уже три олимпийские лицензии», – добавил он.

В планах – получение еще большего количества лицензий.

Комарницкий напомнил, что в Лисичанске была открыта областная клиническая детская больница, в которой есть 4 отделения, операционные. По его словам, есть трудности с логистической составляющей, так как месторасположение больницы удобно не для всех жителей области. Кроме того, область приобрела для медучреждений 96 транспортных средств, в том числе для сельской медицины.

Напомнил экс-губернатор и о восстановлении мостов, поврежденных в ходе боевых действий, открытии новых рабочих мест и других позитивных изменениях.

Как сообщалось ранее, 21 октября стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Оно продлится 5 дней. Делегация побывала на КПВВ «Новотроицкое», в прифронтовой Красногоровке, а также в Широкино и пообщалась с переселенцами прифронтового поселка.

О начале сегодняшнего заседания сообщил глава комитета ВР Дмитрий Лубинец.

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