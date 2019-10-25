Субсидии по-новому: Эксперты назвали плюсы и минусы системы

Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан. Упрощения оформления субсидий касаются детских домов семейного типа (ДДСТ), сельских пенсионеров и военнослужащих. Эксперты видят в этих новшествах как плюсы, так и минусы для субсидиантов, пишет «Сегодня».

Как разъяснил старший консультант по вопросам социальной защиты населения Института местного развития Антон Левицкий, детдома семейного типа часто имеют площадь 300-400 кв. м, так как в них должны быть не только жилые помещения, но и кухни, прачечные, комнаты для игр, занятия спортом и т. д., чего существующие соцнормы для назначения субсидий ранее не учитывали.

«Теперь несправедливость устранена, этому будет способствовать и разрешение местным органам власти начислять субсидию ДДСТ, имеющим площадь более 120 кв. м для квартир и более 200 кв. м для домов. А вот логику назначения субсидии только сельским пенсионерам, а не всем пенсионерам, которые проживают совместно, но зарегистрированы по разным адресам, понять сложно», – говорит Левицкий.

По мнению эксперта, таким людям можно было бы удвоить нормы, на которые назначается субсидия, вместо не учета их доходов при оформлении госпомощи. Ведь у не зарегистрированного по данному адресу супруга доходы могут быть значительными и не позволят получать субсидию, что создает лазейку для злоупотреблений.

Экономист Александр Охрименко также поддерживает инициативу властей не только в отношении детдомов и пенсионеров, но и касающуюся военных и владельцев новых прицепов.

«Она серьезно упрощает работу органов соцзащиты, ведь очевидно, что военнослужащие получают официальное жалованье от государства и ЕСВ на него начисляется обязательно. Часто такую справку бывает получить затруднительно, особенно тем, кто воюет на востоке. Что касается прицепов, то в селе это не роскошь, а необходимость для тех, кто обрабатывает землю и вынужден перевозить как удобрения, сельхозинвентарь, так и выращенный урожай», – анализирует Охрименко.

А вот увеличение «ценза» доходов для претендентов на субсидию эксперты оценивают негативно для субсидиантов и объясняют просто: надо уменьшить число претендентов на госпомощь. Левицкий говорит, что у нас максимальный процент расходов семьи на оплату коммуналки – 15% от доходов – занижен по сравнению с Европой, там он составляет в среднем 20%. Это могло быть еще одной причиной для увеличения.

Охрименко уверен: в 2020 году, когда начнут считать субсидии по-новому, отсеется более половины тех, кто их получает, или до 2 млн семей.

«В деньгах экономия не будет вдвое меньше, так как большинство таких семей получают госпомощь в размере 50-100 грн, но за счет значительного количества субсидиантов государство сэкономит в следующем году до 15 млрд грн (30% от выделенных средств)», – утверждает Охрименко.

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