В ЕСПЧ находится более 5 тыс. исков по Донбассу и Крыму

По состоянию на октябрь 2019 году в производстве Европейского суда по правам человека находится более 5 тыс. индивидуальных заявлений, поданных физическими и юридическими лицами, связанных с аннексией Крыма и вооруженной агрессией РФ на Донбассе. Об этом в ответ на запрос «УНН» сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

«По количеству исков, поданных физическими и юридическими лицами... по состоянию на октябрь 2019 году в производстве ЕСПЧ находится более 5 тыс. индивидуальных заявлений, связанных с аннексией АРК и вооруженной агрессией Российской Федерации на Донбассе. Указанные дела представлены в основном против двух государств – Украины и Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Кроме того, в течение 2014-2015 годов правительством Украины было подано в ЕСПЧ несколько межгосударственных заявлений против РФ о нарушении прав человека на временно неподконтрольных украинским властям территориях. «По состоянию на 22 октября 2019 года в производстве ЕСПЧ находятся 5 межгосударственных дел Украины против Российской Федерации», – говорится в ответе на запрос.

В то же время, в Минюсте отметили, что обеспечение представительства и защита интересов субъектов хозяйствования – физических и юридических лиц, предприятий, в том числе и государственных, не относится к компетенции министерства.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: