Травматическая ампутация конечностей: Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования горняка

Прокуратура выясняет обстоятельства тяжелого травмирования горняка шахты ГП «Мирноградуголь». Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донетчины.

Как рассказали в пресс-службе, проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжелое травмирование работника обособленного подразделения «Шахта "Центральная"» государственного предприятия «Мирноградуголь».

По предварительным данным следствия, 23 октября в 10:30 в насосной камере главных водоотливных установок на горизонте 217 м вследствие внезапного включения электрического насоса, который ремонтировал 42-летний горняк, провернулся ремонтный ключ и ударил мужчину по ногам.

Пострадавшего с травматической ампутацией обеих нижних конечностей в области голеней доставили в реанимацию Мирноградской центральной больницы.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Досудебное расследование продолжается.

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