Сейчас выборы на Донбассе невозможны, – глава ЦИК

На данный момент выборы на Донбассе невозможны. Такое мнение выразил новый глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко в интервью «Фокусу».

«Возможны выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент – нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не соответствуют стандартам. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос», – сказал Диденко, отвечая на вопрос о том, готова ли ЦИК к проведению местных выборов на Донбассе, в том числе на неподконтрольных украинским властям территориях, как это предусматривает «формула Штайнмайера».

Диденко отметил, что в Украине действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором четко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся.

«Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной Рады. Какие она пропишет процедуры, что предскажет, пока прогнозировать сложно», – сказал глава ЦИК.

Олег Диденко также отметил, что даже если закон примут, но на территории не будет обеспечена безопасность – ЦИК не сможет там работать. Но даже если вопрос безопасности будет решен, глава ЦИК не видит возможности одновременного проведения местных выборов с выборами на Донбассе.

«Теоретически я такой возможности не исключаю. Практически – не вижу. Во-первых, надо понимать, о каких сроках мы говорим. Будет ли завершена реформа административно-территориального устройства? Каким образом будет проходить процесс деоккупации территорий? Все это зависит от скорости прохождения законопроектов, от внесения изменений в Конституцию. Если реформу не проведут, местные выборы состоятся в октябре следующего года», – сказал Диденко.

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