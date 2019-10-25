Кремль взял четкий курс на выход из вооруженных конфликтов, – политолог

«Приговор», вынесенный в «ДНР» украинскому журналисту Станиславу Асееву свидетельствует о двух разнонаправленных процессах, которые начались на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Такое мнение «Донецким новостям» высказал Андрей Попов, аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency.

Первый – внутренняя повестка в «Л-ДНР», связанная с сокращением поступления денег из России. «Если в остальной Украине уровень жизни растет, пусть и медленно, то там ситуация законсервировалась на уровне 2014-2015 гг. и сейчас наоборот усугубляется в связи с сокращением российского финансирования. Бюджет РФ, вопреки радужным публичным заявлениям, уже с трудом выдерживает финансирование "Л-ДНР", Сирии, Венесуэлы, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и т.д. Даже Беларуси сокращена финансовая помощь, а ведь они намерены уже в декабре "слиться" в единое, пусть и конфедеративное, квазигосударство», – отметил эксперт.

По мнению Попова, Кремль, судя по поведению в других частях мира, взял четкий курс на выход из этих конфликтов с целью экономии бюджетных средств.

«Но выход на своих условиях, насколько это возможно. Косвенным подтверждением этому является макропрогноз по российской экономике правительства РФ, согласно которому цена на нефть и доходы от нее будут и дальше сокращаться, но социальные стандарты и государственные инвестиции будут расти. При этом резервы якобы трогать не будут. Удивительный парадокс. Объяснение может быть только два: включить «печатный станок» (рост социальных стандартов в рублях не означает реальный рост их в долларах) или прекратить тратить деньги на армию сателлитов. Либо "два в одном"», – говорит аналитик.

Второй – влияние на переговорный процесс. Сокращение финансирования «Л-ДНР» напрямую влияет на настроения в местном обществе, которое пытаются отвлечь от проблем информационными вбросами. «Россия этому не препятствует т.к. инцидент с Асеевым может сделать Украину более договороспособной в Минске – это второй важный процесс, который влияет на решения Москвы и лидеров «Л-ДНР». Элемент стратегии по выходу оттуда Путина "на своих условиях"», – считает Попов.

Ситуация с Асеевым подсказывает, что чем хуже в «Л-ДНР» с экономикой, тем больше «козлов отпущения» им понадобится. «Предвижу, что это не единственное резонансное "дело" над "украинским шпионом", которое мы увидим. Может даже, кого-то из своих посадят "за национализм и шпионаж" – в худших традициях СССР», – добавил эксперт.

«Но это также показывает слабость их позиции в Минске и выглядит, скорее, как акт отчаяния. Попытка показать себя независимыми хотя бы для внутреннего электората, оттянуть момент возврата в украинскую юрисдикцию. Россия же явно хочет уйти из Донбасса, но, как они же и заявляют, на "своих условиях". Значит, торги идут. Кремль и "Л-ДНР" свой ход сделали. Посмотрим, чем ответит Зеленский», – резюмировал Попов.

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе 27-летний Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. Его арестовали в центре Донецка 10 мая 2017 года.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года.

Станислава несколько лет удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь. Станислава пытали током, чтобы выбить показания.

22 октября в «ДНР» сообщили, что Станислав Асеев приговорен к лишению свободы на срок 15 лет. Причем «суд» состоялся еще в августе.

Полная версия и мнения иных экспертов представлены в материале «Донецких новостей» – 15 лет тюрьмы в «ДНР»: Что кроется за «приговором» Станиславу Асееву.

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