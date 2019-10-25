Новый глава Луганской ОГА озвучил стоящие перед ним задачи

Сергей Гайдай, который недавно был назначен руководителем Луганской областной государственной администрации, назвал главные приоритеты, определенные для его работы президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной целью будет показать жителям неподконтрольной украинским властям части Луганщины, что в Украине намного лучше. Об этом пишет Hromadske.ua.

«Наверное, главная цель: ремонтируя, строя, договариваясь о новых инвестициях, надо показать оккупированной части Луганской области, что у нас намного лучше. Чтобы люди там поняли, что вся пропаганда, которая им в уши вкладывается, это неправда», – сказал Гайдай.

Также новый глава Луганской ОГА рассказал, на каких условиях он готов общаться с инвесторами.

«Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться – пусть самостоятельно проводят тендеры, и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Чтобы не было коррупционных составляющих, чтобы никто не говорил, что мы лоббируем определенную компанию», – сказал он.

Гайдай также сообщил, что ему бы очень хотелось, чтобы через год можно было увидеть «не депрессивный регион, а огромную строительную площадку».

«Мне бы очень хотелось, чтобы через год мы увидели не депрессивный регион, а огромную строительную площадку. Это касается и ремонта дорог, и строительства, и восстановления определенных предприятий. Я проехался, увидел много разрезанных заводов, которые стоят и разваливаются. Иногда такое впечатление, что едешь где-то по Припяти, по Чернобыльской зоне. Но это надо менять», – сказал он.

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