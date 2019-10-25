В Селидово на шахте травмирован горняк

В Селидово (Донецкая обл.) на шахте травмирован 43-летний горняк. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Покровский отдел полиции.

24 октября на одной из шахт Селидово во время выполнения наряда травмировался 43-летний житель Новогродовки. Мужчине немедленно была оказана медицинская помощь, пострадавший госпитализирован.

По данному факту следователями Покровского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Уголовное производство открыто и по факту травмирования горняка в Мирнограде.

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