На Донетчине легковушка сбила мужчину на инвалидной коляске (Фото)

В Славянске водитель легковушки сбил мужчину на инвалидной коляске. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В полиции отметили, что по предварительным данным, наезд на мужчину произошел, когда он пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

«Авария произошла вчера, 24 октября, около 21:00 по улице Генерала Батюка в Славянске. Возле остановки общественного транспорта 38-летний водитель автомобиля "Daewoo Lanos" совершил наезд на мужчину в инвалидной коляске. 46-летний пострадавший с переломом и многочисленными ушибами был госпитализирован», – рассказали в полиции.

По данному факту Славянским отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

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