На Луганщине пограничники задержали участника НВФ

На Луганщине военнослужащие Луганского пограничного отряда задержали в пункте пропуска «Меловое», что на границе с Россией, причастного к незаконным вооруженным формирования (НВФ) жителя Мариуполя. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«49-летний уроженец г. Мариуполь рассказал, что в свое время окончил высшее артиллерийское училище в г. Коломенское. Имея специальное образование, летом 2014 года участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на стороне так называемого "ополчения" в г. Славянск, а именно – осуществлял техническое обслуживание артиллерийского вооружения. Впоследствии в составе т.н. "1-й Славянской механизированной бригады ДНР" участвовал в должности "старшего офицера батареи" в так называемой "обороне Снежного" против ВС Украины, осуществлял организацию системы огня НВФ, в том числе в боях в районе Саур-Могилы. В период с весны 2015 года до середины августа 2017 года "проходил службу" в должности заместителя начальника отделения артиллерии "5-й механизированной бригады ДНР" в г. Макеевка и г. Докучаевск Донецкой области», – рассказали в Госпогранслужбе.

По словам мужчины, на территорию Украины он следовал, поскольку разочаровался в общественно-политической ситуации на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

«При осмотре его личных вещей, правоохранители обнаружили "удостоверение личности" "министерства обороны ДНР", а также выписку из так называемого "приказа министерства обороны ДНР" о присвоении мужчине воинского звания "капитан". После проведения всех процессуальных действий мужчину передали представителям СБУ для принятия дальнейшего правового решения», – добавили в Госпогранслужбе.

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