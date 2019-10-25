Туман: Украинцев предупредили об ухудшении погоды

До конца дня сегодня, 25 октября, и утром субботы, 26 октября, на территории Украины сохранится туманная погода. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По прогнозам Укргидрометцентра, до конца суток 25 октября с сохранением ночью и утром 26 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности). По Киеву до конца суток 25 октября с сохранением ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности). По Киевской области до конца суток 25 октября с сохранением ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности). 26 октября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)», – сказано в сообщении ГСЧС.

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