Комарницкий рассказал о потерях Луганщины из-за экономической блокады

Луганская область за 2,5 года недополучила 2,2 млрд грн из-за экономической блокады. Эти деньги необходимо компенсировать из госбюджета. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 октября, в Северодонецке во время выездного заседания Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

Комарницкий обратился к народным депутатам, отметив, что с введением экономической блокады Луганщина потеряла в 2017 году около 620 млн грн, в 2018 году – 750 млн грн и уже в этом, 2019 году, по прогнозам – 800-812 млн грн. «То есть, если взять за 2,5 года, мы потеряли 2,2 млрд грн, которые пошли б на развитие нашей громады», – сообщил он.

«Если общий бюджет нашей области 486 млрд грн, то лишь 536 млн – это те доходы, которые мы зарабатываем. Все остальное – это трансферы, проходят деньги и все. А вот то, что мы зарабатываем, что идет на развитие громады, составляет 536 млн. При этом за 2,5 года мы потеряли 2,2 млрд», – добавил Комарницкий.

Экс-губернатор отметил, что, возможно, с политической точки зрения экономическая блокада важна и целесообразна. «Но область недополучила эти деньги, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос о компенсации из госбюджета», – уверен он.

Напомним, в Луганской области за последние годы наблюдается ряд позитивных сдвигов.

Как сообщалось ранее, 21 октября стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Оно продлится 5 дней. Делегация побывала на КПВВ «Новотроицкое», в прифронтовой Красногоровке, а также в Широкино и пообщалась с переселенцами прифронтового поселка.

О начале сегодняшнего заседания сообщил глава комитета ВР Дмитрий Лубинец.

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