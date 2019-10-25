Труп вывезли в багажнике в лесополосу: В «ДНР» сообщают об убийстве

В неподконтрольном украинским властям селе в Шахтерском районе Донецкой области произошло убийство. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как уверяют в «ДНР», 34-летний житель Снежного со своей сожительницей поехали в одно из сел Шахтерского района в гости к товарищу, где в компании его знакомых употребляли спиртные напитки. Во время застолья женщина рассказала одному из присутствующих мужчин, что ее сожитель нередко избивает ее и попросила разобраться с обидчиком.

Нетрезвый злоумышленник набросился на мужчину и стал избивать его кулаками и ногами по туловищу, пока тот не упал, после чего собутыльники продолжили «банкет». Утром мужчины обнаружили, что 32-летний гость скончался, погрузили труп в багажник автомобиля, вывезли в лесополосу, расположенную вблизи села, и бросили.

В настоящее время, как уверяют в «республике», злоумышленник задержан и находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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