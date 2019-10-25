«Минирование» больницы в Краматорске: Полиция открыла уголовное производство

По факту «минирования» горбольницы №1 в Краматорске начато досудебное расследование. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообащется, что правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Напомним, 24 октября в 8:11 в Краматорский отдела полиции поступило сообщение о заложенной взрывчатке в здании городской больницы № 1.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Посетители и персонал заведения были эвакуированы, админздание и прилегающую территорию обследовали взрывотехники с кинологом. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

«Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления», – отметили в пресс-службе.

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