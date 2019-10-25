Сразу – избили и сломали руку: Житель Луганска рассказал, как сидел «на подвале» 3,5 месяца (Фото)

В 2014 году в центре неподконтрольного украинской власти Луганска на базе подразделения «Бэтмена» (Алексея Беднова) действовал «подвал», в котором удерживали мирных жителей, преимущественно сторонников «республики». Их использовали в качестве рабов, а также подвергали пыткам. Об этом рассказал пропагандист «ЛНР» Сергей Сакадынский, который просидел на данном «подвале» 3,5 месяца.

Сакадынский отметил, что с мая по октябрь 2014 года в «ЛНР» была «махновщина – в чистом виде». Здесь действовало около 160 вооруженных формирований, которые никому не подчинялись. У всех них были свои частные тюрьмы, называемые «подвалами». Наиболее мощное подразделение было у «Бэтмена».

Основная база «Бэтмена» располагалась в районе «Макдонольдса». Территория фастфуда была огорожена колючей проволокой, за ним находилось два высотных общежития Луганского национального университета им. Даля. Одно из них было штабом, в другом жили «ополченцы». «У него было много мелких баз в частном секторе и иных районах. Но это была основная – здесь находилось до 150 бойцов. Наш подвал был под общежитием, где они жили. Там был коридор и 5 комнат. В одной сидел охранник, а остальные 4 были заполнены задержанными. В некоторые моменты там находилось до 100 человек и больше, а 50-60 – это норма», – рассказал Сакадынский.

Луганчанина задержали летом 2014 года на даче. «Я был на даче, а у них неподалеку, через 2 улицы, была база. Я стою у себя во дворе, мою кастрюлю, подходят 2 человека с голым торсом, в камуфляжных штанах, с автоматами. Начали мне рассказывать, что я, наверное, какой-то шпион. Повели меня разбираться в штаб. Здесь разбираться никто не стал. Сразу – избили и сломали руку, а потом – в подвал, где я провел 3,5 месяца», – вспоминает Сакадынский.

Он отметил, что 90% из людей, которые находились в данном подвале, были обычными луганчанами. Попадали они сюда по разным поводам. «Просто человек оказался не в том месте не в то время. Кто-то воронку от снаряда на телефон фотографировал – ему сразу: ага, значит, ты корректировщик. Кто-то что-то не то сказал. И эти люди проводили долгое время в подвале», – сказал луганчанин.

Отдельная группа задержанных – алкоголики, или просто люди, которые сидели во дворе и спокойно выпивали. Выпивох, в основном, привлекали к тяжелым работам и мародерству. «Просто сидели, пили пиво около подъезда, но бабушки пожаловались, и их тоже – туда. Но таких людей там долго не держали – 10-15 дней они разгружали машины, копали, носили или иные работы выполняли, а потом их отправляли домой. Этих ребят под конвоем также привлекали к мародерству: их гоняли на базы, которые выносили металлопрокат, шины – и куда это все вывозилось, не понятно. Но вывозилось все фурами», – делится Сакадынский.

«Два чувака из таких сбежали. Их вывели работать (ставили по периметру колючую проволоку), особо никто не охранял, поэтому после работ все пошли обратно в подвал, а эти – пошли домой. По началу их даже никто не хватился, потому что часть задержанных были "в командировке" – разгружали гуманитарку на границе с Россией. Поэтому подумали, что эти парни там. "Командировочные" вернулись через 3 дня, и тогда поняли, что двое пропали. Но их особо никто и не искал. Но один из них опять попался через несколько дней – он сидел на остановке и пил пиво. Его за это взяли, привезли на подвал, чтобы потом послать на работы на 10 дней. А у него хватило ума назвать свою фамилию, а те смотрят по списку – так это один из сбежавших. Ох, как они его били! И ему добавили за побег еще 40 дней. И все эти дни его пинали регулярно. Он и в коридоре на трубе висел в наручниках», – рассказывает бывший пленник.

Он подтвердил, что военизированные подразделения «ЛНР» отжимали дома, машины и иное имущество. А хозяева имущества часто также оказывались «на подвале». «Сидели у нас на подвале 3 парня за то, что их попросили перегнать из Луганска в Харьков три очень дорогие машины (Ягуар, Land Rover). Причем с ними ехала хозяйка этих машин. Но их остановили, машины забрали, парней и хозяйку – на подвал. При мне хозяйка пыталась договориться с начальником тюрьмы о выходе, что, мол, вы мне одну машину верните, а 2 себе заберите. На что он ей ответил: не надо нам предлагать то, что и так нам принадлежит. В итоге, ее пару недель подержали на подвале и отпустили. А эти ребята сидели долго», – говорит луганчанин.

Сам же Сакадынский отсидел 3,5 месяца, несмотря на то, что за него «просили» и представители «ЛНР» и иные сторонники «русского мира». «Но они боялись, что если меня сейчас выпустить, то я везде начну рассказывать о произошедшем. Как мне сказали: мы тебя держим превентивно и во избежание, пока политическая ситуация не изменится», – считает мужчина.

Освободили его только в сентябре, и то путем штурма данного подвала. «Вытаскивали нас оттуда уже силами народной милиции ЛНР. Просто на тот момент таких частных тюрем было много. Они нигде не были учтены. В сентябре в городе закончились активные боевые действия, а с октября начали наводить порядок и всем командирам формирований дали указание – такие "подвалы" распустить. А "Бэтмен" – сам себе хозяин, и отказался подчиниться. И закончилось это тем, что нас освободили в результате штурма. Правда, обошлось без особой стрельбы: пару раз в воздух пальнули, положили охранников лицом вниз», – отметил Сакадынский.

«А потом нас еще полтора месяца охраняли от "Бэтмена", потому что были опасения, что нас могут ликвидировать как свидетелей. Самого же «Бэтмена» убили 1 января 2015 года. Думаю, у него были какие-то заступники, что нельзя его чморить – он же герой обороны Луганска. Потом его попытались арестовать, он оказал сопротивление, и его вместе с охранниками "положили" на железнодорожном переезде между Луганском и Лутугино. После этого с нас сняли охрану», – констатировал луганчанин.

«Это я рассказал о преступлениях только одного подразделения, а их было более сотни», – подчеркнул Сакадынский.

Он добавил, что над отдельными членами ОПГ «Бэтмен», которые отличились в зверствах по отношению к людям, в «ЛНР» прошли «суды». «Есть там такой "Маньяк" – отъявленный садист и еще несколько человек таких же – им дали реальные сроки больше 10 лет. Другим дали по 4 года, но сейчас дела вернули на доследование, и хотят им еще добавить», – уточнил мужчина.

Сакадынский считает, что сейчас в «ЛНР» явного беспредела не наблюдается. «Может, где-то что-то такое и происходит. Но явным образом какого-то беспредела не наблюдается. Все плюс-минус в рамках правового поля. Это логично, потому что и Россия бы не допустила, что у нее на границах творится правовой беспредел, т.к . это все может перекинуться на нее. Ну, и те, кто сейчас у руля, не заинтересованы в бардаке», – резюмировал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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