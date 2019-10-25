Запуск еще одного энергоблока на Луганской ТЭС в Счастье жизненно необходим, – Комарницкий

Для Луганской области очень важен запуск второго энергоблока Луганской ТЭС. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 октября, в Северодонецке во время выездного заседания Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

Комарницкий сообщил народным депутатам о ситуации с энергетической безопасностью Луганщины. «Луганская область находится на так называемом "энергетическом острове". Если остановится наша Луганская ТЭС, которая находится в городе Счастье и является главным источником энергоснабжения, то мы сможем из большой сети Украины получить только 41% электроэнергии, которая необходима для энергоснабжения области.

«То есть, стратегическое значение имеет для нас работа Луганской ТЭС», – добавил он.

Экс-губернатор напомнил, что поставок угля из РФ нет, есть проблемы с логистикой. На ТЭС работает лишь один энергоблок, и запуск еще одного, с учетом зимы, по словам Комарницкого, жизненно необходим. «И этот вопрос необходимо решать», – сказал он.

Напомним, в Луганской области за последние годы наблюдается ряд позитивных сдвигов.

Как сообщалось ранее, 21 октября стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Оно продлится 5 дней. Делегация побывала на КПВВ «Новотроицкое», в прифронтовой Красногоровке, а также в Широкино и пообщалась с переселенцами прифронтового поселка.

О начале сегодняшнего заседания сообщил глава комитета ВР Дмитрий Лубинец.

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