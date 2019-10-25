В «Л-ДНР» маскируют перемещение бронетехники с помощью БПЛА

На неподконтрольных украинским властям территориях Луганской и Донецкой областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) маскируют скрытое перемещение бронетехники, используя беспилотники. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает преcс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях как полигон для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе по маскировке и скрытому перемещению бронетехники», – говорится в сообщении.

Так, по данным разведки, в отдельных районах вблизи линии соприкосновения НВФ продолжают, в нарушение Минских договоренностей, скрыто содержать танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение.

«При этом, чтобы не допустить обнаружения замаскированных объектов, осуществляют постоянное наблюдение местности с использованием собственных беспилотных летательных аппаратов», – уточнили в Минобороны.

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