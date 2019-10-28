Эксперт рассказал, чем полезна Украина для НАТО

Внутренний мир в Украине может обеспечить только сама Украина, как бы мы не стремились в НАТО. Членство в НАТО дает гарантии внешней безопасности. Такую точку зрения высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает «Слово і Діло».

Эксперт отметил, что не только Альянс оказывает поддержку Украине, но со стороны нашей страны тоже есть вклад. Как бы там ни было, целью расширения НАТО является не просто увеличение количества членов, а расширение зоны демократии и безопасности.

«Во-первых, если Украина вступает в НАТО, то это охват демократической зоны, большой территории Европы. Во-вторых, даже не будучи членом НАТО, Украина участвует, если не во всех, то в большинстве операций, предоставляя свои силы и средства. В-третьих, на сегодня Украина является фронтиром в борьбе с Российской Федерацией – главной угрозой, в качестве которой НАТО видит Россию», – пояснил Сунгуровский.

Конечно, акцентировал эксперт, для НАТО принимать страну, в которой военный конфликт довольно рискованно. Он обратил внимание на то, что уже звучали определенные предложения со стороны бывшего генсека и нынешнего о том, что можно рассмотреть вопрос о предоставлении ПДЧ (план действий по членству в НАТО), если не будут охвачены неподконтррльные украинским властям территории.

«Вопрос политически чувствительный. Сами страны НАТО должны принять такое решение», – добавил Сунгуровский.

Военный эксперт считает, что с нашей стороны, хорошо, что Украина уже подала заявку на получение ПДЧ, но это не предоставление членства, а только предоставление плана постепенного движения к членству в НАТО.

Он акцентировал, что в рамках этого процесса ПДЧ – не план, который дают Украине, чтобы она вступила в НАТО. По словам Сунгуровского, это домашнее задание, которое Украина должна выполнить самостоятельно, чтобы преодолеть проблемы, которые мешают на пути к членству.

«Это наш документ, который согласовывается и контролируется членами НАТО. Мы об этом напрочь забыли, судя по годовой программе взаимодействия с НАТО. По форме и содержанию программа должна быть близка к ПДЧ. Тогда при предоставлении ПДЧ в Украине не будет проблем с переходом из одного документа на другой. Но содержание программ в целом не способствует конструктивному движению. В большей степени меры сводятся к консультациям и похожи на "прихоти", чем на реальный план действий», – рассказал Николай Сунгуровский.

Он уточнил, что представители НАТО также делали замечания по этому поводу. С другой стороны, отметил эксперт, несмотря на ряд проблем, «домашнее задание» в секторе безопасности Украина пытается выполнять. Он отметил, что в НАТО нас подталкивали к реформе Службы безопасности Украины (СБУ), демократическому контролю над СБУ, к изменениям в законе о секретной информации.

По его словам, в реформе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сами члены НАТО принимают непосредственное участие и видят воочию, как идут дела.

Николай Сунгуровский подчеркнул, что если в военной сфере еще есть сдвиги, то в сфере экономических реформ, реформы правовой и судебной системы у Альянса может быть много вопросов.

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