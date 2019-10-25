Донетчина: НВФ обстреляли Богдановку на участке разведения сил

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) вчера, 24 октября, на участке разведения войск обстреляли село Богдановка (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня 25 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что огонь НВФ открыли из ручных противотанковых гранатометов. Также, применяли стрелковое оружие. «24 октября, противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения № 3, совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения № 3 (Богдановка)», – говорится в сообщении.

В ООС подчеркнули, что со стороны НВФ продолжается невыполнение Минских договоренностей.

«Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения № 3, оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства», – говорится в сообщении.

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