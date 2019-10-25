«Горловка. Адский ад»: Ситуация в пунктах пропуска днем 25 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Аня: «12:08. Горловка в Украину. Машин очень очень много, движения нет вообще»;

Макс: «12:52. Горловка в сторону Украины на авто. Движения практически нет. Едем с 3 часов ночи. Есть шанс сегодня не проехать»;

Дмитрий: «13:19. Горловка в Украину на авто, адский ад, пытался два дня проехать в Артемовск (Бахмут, – ред.), в итоге развернулся и уехал назад в Донецк, сил уже нет! Больше туда не сунусь»;

Александр: «13:45. Горловка в Украину. С 11 часов как приехал, подвижки только на пару уехавших из очереди машин»;

Горловка: «13:50. Горловка. Первая подвижка нормальная! Машин на 10».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Вано: «10:22. На "Каргилле" из Донецка движение по 3 машины с каждой очереди, раз в 15 минут. Ни больше, ни меньше. Общая очередь на мосту, дальше не вижу. ***а в общем»;

Andrey: «10:56. "Каргилл" в Донецк, 55 машин основная. В Украину»;

Вано: «11:16. Пешая на "Каргилле" от бетонных ступенек, спуска к детской площадке. Движется очень слабо. Многие ведутся на предложения таксистов и переезжают в Еленовку»;

Максим: «13:55. "Каргилл" в Украину. Основная на мосту, льгота на спуске, движение каждые 17-20 минут по 2-3 машины с каждого ряда».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ivan: «11:40. Еленовка из Донецка – за поворот»;

«Bad»: «11:50. Еленовка в Донецк - основная за сигаретный ларек, льготы 20, суперльготы 5»;

Александр: «12:56. Еленовка в Украину почти до поворота, движение есть»

«Run»: «14:10. В Еленовке из Донецка очередь почти до поворота, движение есть».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Kateryna: «11:19. Гнутово в Мариуполь больше 70 основной и около 30 льготы»;

Андрей: «12:24. Октябрь: очередь огромная, начало в селе, льгота тоже не маленькая, движение каждые 15 минут, 5-6 с обычной и 3-4 – льгота»;

Kateryna: «12:56. Гнутово. Много, очередь в селе. Стоим больше 4 часов, движение среднее. Льготников 20-30 стабильно»;

Максим: «14:17. Гнутово в Украину на полсела и едут... Едут... Наверное, ночевать будут».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «11:14. Станица Луганская. В 9:20 на 50 лет. Людей на 1 автобус. На ЛНР людей в окошко минут на 10. На украинском стояли около 40 минут в сетке. В 10:40 в Украине. Автобусы ходят и электрокары».

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