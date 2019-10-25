Жители Доброполья смогут получить админуслуги «на дому»

В Доброполье (Донецкая обл.) в ближайшее время заработает мобильный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), что позволит повысить качество предоставления услуг сделает их более доступными для каждого жителя. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Добропольского городского совета.

Так, за средства местного бюджета был приобретен мобильный кейс, с помощью которого услуги можно предоставлять в любом месте, а не только в помещении ЦПАУ.

«Теперь люди с особыми потребностями и те, кому трудно добраться до ЦПАУ, смогут получить административные услуги по месту жительства, не выходя из дома», – говорится в сообщении.

В комплектацию кейса входят ноутбук-трансформер, цветной принтер, портативный сканер, считыватель ID карт, камера для видеофиксации процесса обслуживания клиентов, аккумулятор, который обеспечивает 8-часовую автономную работу, модем для доступа в интернет с поддержкой 3G.

«Данная услуга заработает для жителей города Доброполье ближайшее время», – добавили в горсовете.

Фото: пресс-служба Добропольского горсовета

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