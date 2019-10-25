В «ЛНР» мать накормила полуторагодовалого сына грибами и пообедала сама, оба – в реанимации

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) дикорастущими грибами отравились 23-летняя женщина и ее сын возрастом 1,5 года. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 24 октября сотрудники «скорой помощи» госпитализировали в городскую больницу мать и ребенка, отравившихся грибами. Оба были доставлены в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, в данный момент наблюдается положительная динамика.

Как выяснилось, молодая женщина насобирала неизвестных ей грибов в собственном дворе, приготовила, около 15:00 употребила их в пищу и накормила маленького сына. Почувствовав признаки отравления, женщина сама вызвала медиков.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям части Луганской области двое мужчин отравились дикорастущими грибами, еще двое с подобным диагнозом недавно попали в реанимацию.

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