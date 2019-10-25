«Приговор» в «ДНР» журналисту Асееву – это месть за «формулу Штайнмайера», – политолог

«Приговор» украинскому журналисту Станиславу Асееву – это месть Кремля за отказ Украины подписывать в «нормандском формате» фактически капитуляцию под названием «формула Штайнмайера». Такое мнение «Донецким новостям» высказал политолог Кирилл Сазонов.

«Обсуждать суть обвинения в "шпионаже" в данном контексте нет смысла – это просто расправа. Тут важно отметить, что Асеев не находился в СИЗО, его удерживали боевики и российские военные просто "на подвале", как там выражаются. Возможно, рассматривая, как способ давления на Украину. И теперь такое откровенно жестокое решение – 15 лет», – сказал Сазонов.

Он считает, что «приговор» журналисту – «это месть Кремля Украине за отказ подписывать в "нормандском формате" фактически капитуляцию под названием "формула Штайнмайера в российской трактовке"». «Таким образом, Москва дает Киеву сигнал, что будет использовать все средства давления, чтобы вынудить к капитуляции. Обстрелы, заложники – все идет в ход. А так называемые "суды ДНР" в данном случае просто куклы у кремлевского Карабаса Барабаса», – отметил политолог.

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе 27-летний Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. Его арестовали в центре Донецка 10 мая 2017 года.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года.

Станислава несколько лет удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь. Станислава пытали током, чтобы выбить показания.

22 октября в «ДНР» сообщили, что Станислав Асеев приговорен к лишению свободы на срок 15 лет. Причем «суд» состоялся еще в августе.

Полная версия и мнения иных экспертов представлены в материале «Донецких новостей» – 15 лет тюрьмы в «ДНР»: Что кроется за «приговором» Станиславу Асееву.

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