На Донетчине выпуск промышленной продукции увеличился на 4%

На Донетчине объем выпускаемой промышленной продукции в январе–сентябре 2019 года по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года увеличился на 4%*. В сентябре объем продукции был на 0,7% больше, чем в августе 2019 года, и на 9,2% больше, чем в сентябре 2018 года. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным статистики, среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем произведенной продукции увеличился:

в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 1,5%;

в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 2,7%;

в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 4,6%;

в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,8%;

в производстве химических веществ и химической продукции – на 9,4%;

в машиностроении – на 16,4%.

Уменьшился по сравнению с январем–сентябрем 2018 года выпуск продукции:

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 1,3%;

в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 2,7%;

в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 9,6%.

Кроме того, в сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем прирост обеспечен на предприятиях большинства видов деятельности:

в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1,1%;

добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,2%;

машиностроении – на 5,4%;

производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 16,3%.

Снизился сентябрьский выпуск продукции по сравнению с августом 2019 года:

в производстве химических веществ и химической продукции – на 3%;

в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 3,2%;

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 4,6%;

производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 4,8%.

В сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года прирост обеспечен на предприятиях большинства видов деятельности: в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 2,4%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 3,6%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 7,0%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 10,6%, производстве химических веществ и химической продукции – на 17,9%, машиностроении – на 33,4%.

Вместе с тем, по данным ведомства, уменьшился выпуск продукции как по сравнению с сентябрем 2018 года в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 4,4%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 13,9%.

Кроме того, в ведомстве отметили, что добыча рядового угля в январе–сентябре 2019 года по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года выросла на 14,6% и составила 9,7 млн т.

«Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 8,2 млн т, что по сравнению с январем–сентябрем 2018 года больше на 14,2%», – отмечается в сообщении.

По информации ведомства, производство кокса в январе–сентябре 2019 года составило 3,6 млн т, что меньше, чем в январе–сентябре 2018 года, на 9,4%.

Также, выплавка чугуна в январе–сентябре 2019 года составила 6 млн т, что меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, на 3%. Выплавка стали, составив 6,1 млн т, увеличилась по сравнению с январем–сентябрем 2018 года на 1,7%. Выпуск горячекатаного плоского проката в январе–сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 5,7%, холоднокатаного – снизился на 3,3%.

Электроэнергии в январе–сентябре 2019 года по сравнению с январем–сентябрем 2018 года выработано меньше на 0,3%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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