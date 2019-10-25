Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны ОРДЛО, – Лавров

Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны ОРДЛО, – Лавров

25.10.19 16:33dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Россия настроена всячески способствовать выполнению Минских соглашений со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сегодня, 24 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров считает, что «ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей».

«Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента (Украины – ред.) Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска», – сказал он.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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