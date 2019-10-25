В Подмосковье повесились братья-близнецы из неподконтрольной Макеевки

В лесу подмосковного города Чехов нашли повешенными двух братьев-близнецов, уроженцев Макеевки (Донецкая обл.). Их трупы провисели на дереве примерно сутки и были обнаружены сотрудниками детского лагеря «Факел», расположенного там же в поселке Ровки, сообщают росСМИ.

Погибшим было по 37 лет. Мужчины в последнее время проживали на территории России без регистрации.

Братья работали на местную логистическую компанию. Пропуска на работу нашли при них.

Тела направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данным телеграмм-канала Mash, погибших зовут Роман и Сергей Гринченко. Якобы мужчинам не выплачивали зарплату и у них были большие проблемы с деньгами. Сообщается, что это и стало причиной самоубийства.

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