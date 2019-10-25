На Луганщине объявили в розыск участника НВФ

На Луганщине объявили в розыск мужчину, подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях получено достаточно доказательств для заочного сообщения уроженцу г. Кадиевка о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 110 (совершение действий, направленных на незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины, нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

«По материалам следствия, с октября 2014 года указанное лицо участвует в вооруженном сопротивлении силам и средствам АТО/ООС на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотошковское и Троицкое Попаснянского района и способствует деятельности оккупационной администрации РФ. В структурном подразделении "народной милиции "ЛНР" гражданин добровольно вступил в должность так называемого "заместителя командира 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова". Мужчина выполняет указания и осуществляет мероприятия, установленные преступным планом организаторов так называемой "ЛНР"», – сообщили в прокуратуре.

Также сообщается, что поскольку мужчина скрывается от органов следствия и суда на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской области, он объявлен в розыск.

В настоящее время в суд направлено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и о разрешении на задержание с целью привода.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 110 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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